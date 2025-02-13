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عربي-دولي

جهود لإنقاذ "هدنة غزة"... وتعهد إسرائيلي بتنفيذ بنود البروتوكول الإنساني

Lebanon 24
13-02-2025 | 03:08
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أفاد مصدران فلسطينيان مطلعان على المفاوضات المتعلقة بإنقاذ وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحصول تقدم قد يؤدي إلى تنفيذ عملية تبادل جديدة لرهائن إسرائيليين ومعتقلين فلسطينيين، السبت، كما هو مخطط.


وأوضح مصدر لوكالة فرانس برس أن "الوسطاء أجروا مباحثات مكثفة وتم الحصول على تعهد إسرائيلي مبدئيا بتنفيذ بنود البروتوكول الإنساني بدءا من صباح الخميس".
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وأفاد مصدر آخر بأن "حماس أكدت للمسؤولين المصريين التزامها الاتفاق وتنفيذ الدفعة السادسة من تبادل الأسرى في موعدها السبت فور التزام الاحتلال".

من جانبها، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن وجود بوادر إيجابية بشأن اتمام المرحلة المقبلة من صفقة التبادل المقررة يوم السبت المقبل.

وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بأن المؤشرات تشير إلى أن حماس قد تطلق سراح 3 محتجزين إسرائيليين يوم السبت.

في غضون ذلك، قالت القناة 12 الإسرائيلية إنه من المتوقع أن تقوم عدة منظمات دولية بإدخال الوقود والمعدات الطبية الضرورية إلى قطاع غزة، الخميس، ومن الممكن أيضا أن يتم السماح للكرفانات والبيوت المتنقلة بالدخول، الأمر الذي سيسمح بإتمام صفقة تبادل الأسرى.

وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بتأييد أعضاء الحكومة الإسرائيلية المصغرة "الكابينت" لمطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حركة حماس بالإفراج عن الرهائن بحلول السبت أو مواجهة "الجحيم".

كما أصدر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أوامره بتعزيز القوات في قطاع غزة ومحيطه، والاستعداد لأي سيناريو إذا لم تفرج حماس عن رهائننا يوم السبت المقبل. (سكاي نيوز)
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