"الناتو": محادثات بوتين وترامب توحي ببدء مفاوضات أوكرانيا

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قال الأمين العام لحلف "الناتو" مارك روته إن المباحثات الهاتفية بين الرئيسين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب أمس الأربعاء، "تخلق انطباعا ببدء المفاوضات حول السلام في أوكرانيا"."الناتو": محادثات بوتين وترامب توحي ببدء مفاوضات أوكرانياوأضاف روته ردا على سؤال حول ما إذا كانت المحادثة بين بوتن وترامب بداية للتفاوض حول أوكرانيا: "من الواضح أنها تخلق هذا الانطباع. كانت مكالمة هاتفية جيدة... كلنا نريد السلام في أوكرانيا".وأعرب روته عن تأييده لمفاوضات السلام في أوكرانيا، وقال: "أؤيد محادثات السلام، ولكن من المهم أن تؤدي إلى سلام دائم".وأضاف أنه من الضروري ضمان مشاركة أوكرانيا في هذه المفاوضات.وأجرى الرئيسان بوتين وترامب محادثة هاتفية مساء أمس الأربعاء استمرت قرابة ساعة ونصف.وبحث الزعيمان تبادل الموقوفين والسجناء، وسبل التسوية في أوكرانيا.كما تطرقا إلى الوضع في الشرق الأوسط والبرنامج النووي الإيراني والعلاقات الثنائية في المجال الاقتصادي.واتفق بوتين وترامب على استمرار الاتصالات وأعربا عن استعدادهما للقاء. (روسيا اليوم)