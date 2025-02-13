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عربي-دولي

الكويت تحبط هجمات سيبرانية واسعة

Lebanon 24
13-02-2025 | 04:15
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أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنها أحبطت هجمات سيبرانية واسعة استهدفت أبراج الاتصالات في البلاد.
 
وأشارت إلى أنّه تم ضبط عصابة دولية صينية تورطت في الهجمات السيبرانية. (العربية)
 
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هجمات

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