الكويت تحبط هجمات سيبرانية واسعة

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية أنها أحبطت هجمات سيبرانية واسعة استهدفت أبراج الاتصالات في البلاد.

وأشارت إلى أنّه تم ضبط عصابة دولية صينية تورطت في الهجمات السيبرانية. (العربية)