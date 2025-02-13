الرئاسة السوريّة: المفاوضات مع "قسد" لم تنتهِ

نفت الرئاسة في سوريا اليوم الخميس، الأخبار التي تتحدث عن انتهاء المفاوضات مع قسد.



وأكدت أنه لا صحة للأخبار المتداولة بشأن انتهاء المفاوضات. (العربية)

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