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عربي-دولي

الرئاسة السوريّة: المفاوضات مع "قسد" لم تنتهِ

Lebanon 24
13-02-2025 | 06:07
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نفت الرئاسة في سوريا اليوم الخميس، الأخبار التي تتحدث عن انتهاء المفاوضات مع قسد.

وأكدت أنه لا صحة للأخبار المتداولة بشأن انتهاء المفاوضات. (العربية)
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