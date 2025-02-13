أوكرانيا تسلّمت منظومات "كوب" الصاروخية... ما هي مواصفاتها؟





وقد نشرت الشبكات الاجتماعية صورا فوتوغرافية لإحدى منصات الإطلاق ومحطة الاستطلاع والتوجيه ذاتية الحركة المرابطة في الخط الخلفي للجبهة الروسية الأوكرانية.

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وتزن الصواريخ التي تستخدمها المنظومة 630 كغ، بما في ذلك وزن الرأس الحربي الذي يصل 57 كغ. وتبلغ سرعة الصاروخ 600 متر/ثانية. ذكر موقع "روسيا اليوم" أنّ وحدات الجيش الأوكرانيّ تسلّمت مؤخرا من جمهورية التشيك بعض النماذج من منظومات "كوب" السوفيتية القديمة للصواريخ المضادة للجوّ.وقد نشرت الشبكات الاجتماعية صورا فوتوغرافية لإحدى منصات الإطلاق ومحطة الاستطلاع والتوجيه ذاتية الحركة المرابطة في الخط الخلفي للجبهة الروسية الأوكرانية.وتزن الصواريخ التي تستخدمها المنظومة 630 كغ، بما في ذلك وزن الرأس الحربي الذي يصل 57 كغ. وتبلغ سرعة الصاروخ 600 متر/ثانية.

أما ارتفاع إصابة الأهداف فيصل إلى 14.000 م. ويتراوح مدى الصواريخ بين 4500 و23500 م.



وتستخدم المنظومة منصات المركبات "غي إم – 568" المزودة بمحرك ينتج قوة 280 حصانا، كما تركب عليها الأجهزة والمعدات.



وتصل سرعة المنصة 50 كلم/ساعة، وزنها 18 طنا.

وتسير المنصة إلى مسافة 300 كلم دون أن تتزود بالوقود.

وتعتبر تلك المنظومات قديمة في الوقت الراهن، وبمقدورها تنفيذ طيف محدود من المهام فقط. (روسيا اليوم)