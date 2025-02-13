ترامب يُوقّع اليوم أمراً تنفيذياً لفرض "رسوم جمركية متبادلة"

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يوقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب اليوم الخميس، الأمر التنفيذي المرتقب بشأن "رسوم جمركية متبادلة"، في تصعيد جديد للحرب التجارية المفتوحة ضد الشركاء الاقتصاديين للولايات المتحدة، وفق ما أفاد على شبكته "تروث سوشال".وكتب ترامب: "كانت 3 أسابيع عظيمة ربما كانت الأفضل على الإطلاق، لكن اليوم هو الأسبوع الأهم: الرسوم الجمركية المتبادلة!!! لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً". (الامارات 24)