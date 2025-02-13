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عربي-دولي

الدفاع الأميركية: لم نتنازل لبوتين وعلى أوروبا التحرك

Lebanon 24
13-02-2025 | 12:27
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رفض وزير الدفاع الأميركي الجديد، بيت هيغسيث، فكرة أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب يقوم بتقديم "تنازلات" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وردا على سؤال حول الانتقادات الموجهة لنهج ترامب باعتباره يقدم تنازلات لبوتين، أجاب هيغسيث: "نظرية أن الجلوس على الطاولة الآن بطريقة أو بأخرى، هو بمثابة تقديم تنازلات صريحة لفلاديمير بوتين، والتي لا ينبغي لرئيس الولايات المتحدة أن يقدمها بطريقة أخرى.. أنا أرفض هذه النظرية".
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وأكد أن "بوتين مستعد للمحادثات لأنه يستجيب للقوة، ويرى منافسا قويا في ترامب".
وأضاف: "أي إشارة إلى أن الرئيس ترامب يفعل أي شيء آخر غير التفاوض من موقع القوة هو في كاذب".
وجاء حديث هيغسيث خلال مؤتمر صحفي له في مؤتمر حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل الخميس.
واعتبر وزير الدفاع الأميركي أن "علينا أن نعيد لحلف شمال الأطلسي عظمته"، مطالبا الأوروبيين بزيادة استثماراتهم في مجال الدفاع.
وشدد بيت هيغسيث من بروكسل على أن دول أوروبا مسؤولة عن الدفاع عن قارتها، ولكنه رفض فكرة "تخلي أميركا عن دول أوروبا". (سكاي نيوز)
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