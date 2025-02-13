بعد التهديد الإسرائيلي بضرب المنشآت النووية الإيرانية.. هكذا رد بزشكيان

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جاء تصريحه بعد أن ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن أجهزة المخابرات الأميركية تعتقد أن إسرائيل قد تشن هجوما استباقيا على البرنامج النووي الإيراني بحلول منتصف العام.