"كل شيء أفضل".. هذا واقع السياحة في سوريا بعد سقوط الأسد

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وفي حوار مع "CNN Travel"، أوضح الصمادي، قائلا: "مرحبا من سوريا الحرة. أنا في دمشق الآن. إنه شتاء جميل. كل شيء أفضل من ذي قبل.. الجميع متفائلون للغاية منذ سقوط نظام الأسد".وبعد ستة أسابيع فقط من سقوط بالأسد، رحب الصمادي بأوائل سياحه على الحدود اللبنانية السورية في منتصف كانون الثاني، وقال من دمشق: "الآن، وبسبب الحرب، أصبح كل شخص في العالم يعرف شيئا عن سوريا. والآن بعد رحيل الأسد، أنا متأكد من أن صناعة السياحة سوف تنمو بسرعة كبيرة. وبمجرد أن تتوقف الحكومات عن قول "لا تذهب إلى سوريا!"، سوف تتطور السياحة بشكل كبير جدا". (روسيا اليوم)