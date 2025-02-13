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عربي-دولي

وزير الدفاع الأميركي: نرفض اعتبار اتصال ترامب ببوتين تنازلاً

Lebanon 24
13-02-2025 | 15:11
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اعتبر وزير الدفاع الأميركي، بيت هيغسيث، اليوم الخميس، أن "علينا أن نعيد لحلف شمال الأطلسي عظمته"، مطالباً الأوروبيين بزيادة استثماراتهم في مجال الدفاع.

وقال من بروكسل على هامش اجتماع وزاري للحلف الأطلسي، إن "الرئيس ترامب لن يدع أحداً يقلل من أهمية الولايات المتحدة".
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أضاف: "نرفض اعتبار اتصال ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين تنازلاً"، مشدداً على أن الرئيس الأميركي أفضل صانع للصفقات ويعرف كيف يتحدث مع بوتين.

كذلك مضى قائلاً: "لن نتفاوض مع روسيا إلا من موقع قوة".

وأردف: "ننتظر من الحلفاء دعم ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا".

فيما شدد على أن حصول أوكرانيا على عضوية الناتو ليس عملياً، وأنه من الصعب عودة حدودها لما قبل 2014.

في حين أكد أن "الاعتراف بالواقع على الأرض لا يعني التنازل عن دعم أوكرانيا".
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