ترامب يطالب بإعادة روسيا إلى مجموعة السبع: استبعادها كان خطأ

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وأكد ترامب في حديث مع الصحفيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، على رغبته في إعادة صيغة "مجموعة السبع" إلى "مجموعة الثمانية" كما كانت سابقا، بحسب ما ذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء.وأشار ترامب إلى أنه يعتبر استبعاد روسيا من مجموعة الثمانية كان خطأ. (روسيا اليوم)