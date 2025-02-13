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عربي-دولي

ترامب يطالب بإعادة روسيا إلى مجموعة السبع: استبعادها كان خطأ

Lebanon 24
13-02-2025 | 15:18
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اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء اليوم، إنه يرغب بإعادة روسيا إلى مجموعة السبع، مؤكدا أن "استبعادها منها كان خطأ"، وفق ما نقلته وكالة "بلومبرغ".

وأكد ترامب في حديث مع الصحفيين في المكتب البيضاوي بالبيت الأبيض، على رغبته في إعادة صيغة "مجموعة السبع" إلى "مجموعة الثمانية" كما كانت سابقا، بحسب ما ذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء.
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وأشار ترامب إلى أنه يعتبر استبعاد روسيا من مجموعة الثمانية كان خطأ. (روسيا اليوم) 
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