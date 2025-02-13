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عربي-دولي

أردوغان: غزة "ملك للفلسطينيين" ولن تكون قابلة للمساومة

Lebanon 24
13-02-2025 | 16:49
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انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال زيارة إلى باكستان يوم الخميس، إسرائيل، ودافع عن الفلسطينيين في غزة وأدان الأفكار الرامية إلى تهجيرهم قسرا من أرضهم.

واتهم أردوغان في تصريحات خلال منتدى أعمال، إسرائيل بعدم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، محذرا من أنه يتم جر المنطقة "نحو الدم والدموع مرة أخرى".
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وجدد أردوغان معارضته لاقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب باعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة.

وقال في كلمة متلفزة ألقاها في منتدى للأعمال في إسلام باد: "غزة ملك إخواننا وأخواتنا في غزة وستظل كذلك إلى الأبد".

وأضاف: "إن الوطن الذي ضحى الفلسطينيون من أجله بعشرات الآلاف من أبنائهم غير قابل للمساومة".
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