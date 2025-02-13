أردوغان: غزة "ملك للفلسطينيين" ولن تكون قابلة للمساومة

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واتهم أردوغان في تصريحات خلال منتدى أعمال، إسرائيل بعدم الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، محذرا من أنه يتم جر المنطقة "نحو الدم والدموع مرة أخرى".وجدد أردوغان معارضته لاقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب باعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة.وقال في كلمة متلفزة ألقاها في منتدى للأعمال في إسلام باد: "غزة ملك إخواننا وأخواتنا في غزة وستظل كذلك إلى الأبد".وأضاف: "إن الوطن الذي ضحى الفلسطينيون من أجله بعشرات الآلاف من أبنائهم غير قابل للمساومة".