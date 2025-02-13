13
o
بيروت
15
o
طرابلس
14
o
صور
12
o
جبيل
12
o
صيدا
13
o
جونية
9
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
-2
o
بشري
8
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بشأن خطة ترامب لغزة.. واشنطن تؤكد: منفتحون على أي مقترحات عربية
Lebanon 24
13-02-2025
|
23:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيوأمس الخميس أن بلاده منفتحة على مقترحات من الدول العربية بشأن غزة.
وقال روبيو في مقابلة إذاعية "في الوقت الحالي، الخطة الوحيدة - وهم (العرب) لا يحبّونها - هي خطة ترامب. لذلك، إذا كانت لديهم خطة أفضل، فهذا هو الوقت المناسب لتقديمها".
Advertisement
وأضاف "نأمل أن تكون لديهم خطة جيدة حقا لتقديمها إلى الرئيس".
وكان ترامب حذّر مصر والأردن من عواقب وخيمة إذا لم يوافق هذان الحليفان للولايات المتحدة على استقبال سكان قطاع غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني فلسطيني.
وبهذا الصدد قال روبيو إن "كل هذه الدول تتحدث عن مدى اهتمامها بالفلسطينيين، لكن لا أحد منها يريد استقبالهم. لم يفعل أي منها أي شيء من أجل غزة من هذا المنظور".
واقترح ترامب أن تسيطر الولايات المتحدة على غزة وأن ترحّل سكانه إلى بلدان أخرى، خصوصا مصر والأردن، على أن تعيد بناء القطاع المدمر وتحوّله إلى "ريفييرا الشرق الأوسط".
وأثارت هذه التصريحات ردود فعل عالمية غاضبة ودانتها دول عربية.
وأعلنت مصر هذا الأسبوع أنها ستستضيف قمة عربية طارئة في وقت لاحق من هذا الشهر وقالت إنها "ستقدم رؤية شاملة" لإعادة بناء غزة بما يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم.(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ارتبطت برجل أعمال خليجي.. بالأحمر ابنة هيفا وهبي تحتفل بعيد الحب (صورة)
Lebanon 24
ارتبطت برجل أعمال خليجي.. بالأحمر ابنة هيفا وهبي تحتفل بعيد الحب (صورة)
04:44 | 2025-02-13
13/02/2025 04:44:46
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل قلقة جدّاً من دولة عربيّة... هكذا تُهدّد بضرب طائراتها عن بعد
Lebanon 24
إسرائيل قلقة جدّاً من دولة عربيّة... هكذا تُهدّد بضرب طائراتها عن بعد
08:00 | 2025-02-13
13/02/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن ضبط سعر الصرف وإعادة الأموال للمودعين... إليكم ما كشفه حاكم مصرف لبنان بالإنابة
Lebanon 24
عن ضبط سعر الصرف وإعادة الأموال للمودعين... إليكم ما كشفه حاكم مصرف لبنان بالإنابة
08:48 | 2025-02-13
13/02/2025 08:48:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما رقص وغنّى مع معجباته... هكذا عبّرت زوجة راغب علامة عن إنزعاجها منه بصورة جديدة
Lebanon 24
بعدما رقص وغنّى مع معجباته... هكذا عبّرت زوجة راغب علامة عن إنزعاجها منه بصورة جديدة
06:45 | 2025-02-13
13/02/2025 06:45:45
Lebanon 24
Lebanon 24
إستشهاد الرقيب أوّل خليل فياض.. وقوى الأمن نعته
Lebanon 24
إستشهاد الرقيب أوّل خليل فياض.. وقوى الأمن نعته
08:11 | 2025-02-13
13/02/2025 08:11:02
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:29 | 2025-02-14
ماكرون يحذّر من إبرام كييف سلاماً مع موسكو
01:25 | 2025-02-14
ترامب وبوتين ينسقان مستقبل أوكرانيا.. وزيلينسكي سقط كضحية
01:13 | 2025-02-14
ضحايا في انفجار منجم فحم في باكستان
01:11 | 2025-02-14
قتلها طليقها في وسط الطريق.. جريمة مروعة تسجلها كاميرات المراقبة!
00:57 | 2025-02-14
غوغل تلتزم بـ "خليج أميركا" وتثير غضب المكسيك.. دعوى قضائية في الطريق
00:37 | 2025-02-14
قوات سوريا الديمقراطية عن الحوار السوري: إن لم يتم تمثيلنا بشكل عادل فلن نلتزم بقراراته
فيديو
لمناسبة عيد الحب.. مدلي لأجمل اغاني راغب علامة
Lebanon 24
لمناسبة عيد الحب.. مدلي لأجمل اغاني راغب علامة
23:00 | 2025-02-13
14/02/2025 08:42:38
Lebanon 24
Lebanon 24
لعشاق لعبة "Delta Force".. إليكم هذا الخبر (فيديو)
Lebanon 24
لعشاق لعبة "Delta Force".. إليكم هذا الخبر (فيديو)
14:00 | 2025-02-10
14/02/2025 08:42:38
Lebanon 24
Lebanon 24
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
Lebanon 24
مايا دياب: أتمنى اختياري وزيرة (فيديو)
14:00 | 2025-02-08
14/02/2025 08:42:38
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24