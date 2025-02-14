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عربي-دولي

غوغل تلتزم بـ "خليج أميركا" وتثير غضب المكسيك.. دعوى قضائية في الطريق

Lebanon 24
14-02-2025 | 00:57
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أثارت خطوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في تغيير اسم "خليج المكسيك" إلى "خليج أميركا" غضبًا شديدًا في المكسيك، بعد أن اختفت التسمية السابقة في خرائط غوغل داخل الولايات المتحدة، رغم بقاءها كما هي في المكسيك.
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وقد أعلنت رئيسة المكسيك، كلاوديا شينباوم، أن حكومتها ستلجأ إلى رفع دعوى قضائية ضد شركة غوغل إذا استمرت في استخدام التسمية الجديدة، مشيرة إلى أن مرسوم الرئيس الأميركي يشمل فقط الجرف القاري الأميركي، بينما تسيطر المكسيك على جزء كبير من الخليج.

غوغل من جانبها قالت إنها تلتزم بتحديث الأسماء وفقًا للمصادر الحكومية الرسمية، مما جعلها تدرج "خليج أميركا" في خرائطها، معتمدة على موقع المستخدم وبيانات أخرى.

فإذا كان المستخدم في الولايات المتحدة، ظهر الاسم "خليج أميركا". أما إذا كان في المكسيك، فكان يظهر "خليج المكسيك".

كذلك في العديد من الدول حول العالم، ظهر باسم "خليج المكسيك"، وفق ما أفادت "أسوشييتد برس".

ولطالما سميت تلك المنطقة بـ "خليج المكسيك"، لاسيما أن استخدام هذا الاسم يعود إلى عام 1607 وهو معترف به من قبل الأمم المتحدة.

غير أن تلك المنطقة حظيت مؤخرا، باهتمام جيوسياسي واسع منذ إعلان ترامب تغيير اسم الخليج. (العربية)

عربي-دولي

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