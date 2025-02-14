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عربي-دولي
ضحايا في انفجار منجم فحم في باكستان
Lebanon 24
14-02-2025
|
01:13
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قالت قناة جيو نيوز التلفزيونية اليوم الجمعة، نقلا عن مسؤولين محليين إن انفجارا في منجم للفحم في جنوب غرب باكستان أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة ستة آخرين.
ولم تورد القناة مزيدا من التفاصيل حول الحادثة.
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