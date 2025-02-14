Advertisement

عربي-دولي

ضحايا في انفجار منجم فحم في باكستان

Lebanon 24
14-02-2025 | 01:13
A-
A+
Doc-P-1320250-638751176844087215.png
Doc-P-1320250-638751176844087215.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت قناة جيو نيوز التلفزيونية اليوم الجمعة، نقلا عن مسؤولين محليين إن انفجارا في منجم للفحم في جنوب غرب باكستان  أسفر عن مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة ستة آخرين.

ولم تورد القناة مزيدا من التفاصيل حول الحادثة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أغلب الضحايا نساء.. انفجار جديد لسيارة مفخخة في منبج
lebanon 24
14/02/2025 11:17:33 Lebanon 24 Lebanon 24
"بلد عربي" مليئ بالألغام.. انفجارات وضحايا وأراض مفخخة!
lebanon 24
14/02/2025 11:17:33 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: لا بد من الشفافية في قضية ضحايا انفجار مرفأ بيروت عام 2020
lebanon 24
14/02/2025 11:17:33 Lebanon 24 Lebanon 24
6 قتلى في انفجار بمصنع للألعاب النارية في باكستان
lebanon 24
14/02/2025 11:17:33 Lebanon 24 Lebanon 24

ضحايا

انفجار

باكستان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:44 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:31 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:48 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:45 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:09 | 2025-02-14
03:52 | 2025-02-14
03:40 | 2025-02-14
03:30 | 2025-02-14
03:15 | 2025-02-14
02:54 | 2025-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24