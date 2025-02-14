"لم أفهم أي كلمة يقولها".. ترامب يحرج صحافيا من الهند أمام مودي (فيديو)

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أحرج الرئيس الأميركي دونالد ترامب، صحفي هندي، خلال مؤتمر صحفي جمع ترامب برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الخميس.واستقبل الرئيس الأميركي ناريندرا مودي في البيت الأبيض بعناق كبير مساء الخميس، واصفا إياه بـ "صديق عظيم لي".وخلال فقرة الأسئلة، وجه صحفي هندي سؤالا لدونالد ترامب، لم يفهمه الأخير بسبب لهجة الصحفي.فقال ترامب: "يجب أن ترفع صوتك".أعاد الصحفي الهندي السؤال، الذي لم يكن واضحا، فقال ترامب: "لم أفهم أي كلمة يقولها".وأضاف بعدها ترامب: "المشكلة في اللهجة، إنها صعبة علي".في وقت سابق هذا الأسبوع، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي، أحرج ترامب صحفية أخرى بسبب لهجتها.وقال ترامب للصحفية، التي تبين لاحقا إنها أفغانية، بعد سؤالها: "إنه صوت جميل ولهجة جميلة. المشكلة الوحيدة هي أنني لا أستطيع فهم كلمة مما تقوله".