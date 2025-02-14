من 1967 إلى 2025.. تسلسل زمني لجهود عربية لتحقيق السلام

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تسعى الدول العربية جاهدة لوضع خطة واقعية لمستقبل غزة في مقابل رؤية الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تتلخص في سيطرة الولايات المتحدة على القطاع وطرد سكانه الفلسطينيين إلى مصر والأردن.وفيما يلي المبادرات الرئيسية للسلام في الشرق الأوسط منذ حرب 1967 التي احتلت فيها إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية وشبه جزيرة سيناء وقطاع غزة وهضبة الجولان:الأمم المتحدة تدعو إلى "انسحاب القوات المسلحة الإسرائيلية من الأراضي التي احتلتها في الصراع " مقابل احترام جميع الدول لسيادة بعضها البعض وسلامة أراضيها واستقلالها.اتفقت إسرائيل ومصر على إطار عمل أدى في 1979 إلى معاهدة تلزم إسرائيل بالانسحاب من سيناء. وكانت هذه أول اتفاقية سلام بين إسرائيل ودولة عربية.حضر ممثلو إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية مؤتمرا للسلام.ولم يتم التوصل إلى أي اتفاقات، لكن تمت تهيئة الساحة لاتصالات مباشرة.توصلت إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية إلى اتفاق في محادثات سرية جرت في النرويج بشأن اتفاق سلام مؤقت يعترف كل طرف فيه "بالحقوق المتبادلة والشرعية والسياسية" للطرف الآخر.ويدعو الاتفاق إلى إجراء انتخابات فلسطينية وحكم ذاتي لفترة انتقالية مدتها 5 سنوات، وانسحاب القوات الإسرائيلية وإجراء محادثات لتسوية دائمة.أصبح الأردن ثاني بلد عربي يوقع معاهدة سلام مع إسرائيل.اجتمع زعماء إسرائيليون وفلسطينيون في الولايات المتحدة لكنهم لم يتوصلوا إلى اتفاق. واندلعت انتفاضة فلسطينية أخرى.2002 السعودية تقدم خطة سلام مدعومة من جامعة الدول العربية تقضي بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة وقبول إسرائيل بدولة فلسطينية مقابل علاقات طبيعية مع الدول العربية.أخفق زعماء فلسطينيون وإسرائيليون مرة أخرى في التوصل إلى اتفاق في القمة التي استضافتها الولايات المتحدة. وسرعان ما اندلعت حرب غزة في 2008.اتفق زعماء إسرائيل والإمارات والبحرين على تطبيع العلاقات في أيلول 2020.وفي الشهر التالي، أعلنت إسرائيل والسودان أنهما ستطبعان العلاقات، وأقام المغرب علاقات دبلوماسية مع إسرائيل في كانون الاول. (سكاي نيوز)