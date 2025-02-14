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عربي-دولي

قمة خماسية عربية في الرياض للرد على خطة ترامب

Lebanon 24
14-02-2025 | 08:15
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يعقد قادة السعودية ومصر والإمارات وقطر والأردن قمة في الرياض في شباط  لمناقشة الرد على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، بحسب ما أفاد مصدر مقرب من الحكومة السعودية وكالة "فرانس برس" الجمعة.
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وقال المصدر إنّ قادة الدول العربية الخمس سيجتمعون في الرياض "للتوصل إلى رد على خطة ترامب بشأن غزة قبل أيام من قمة عربية مرتقبة في القاهرة في 27 شباط الحالي، مشيرا إلى أنّ القمة ستشدد على "عدم إخراج الغزيين من غزة ورفض التهجير".

وأوضح المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول الحديث للإعلام أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أو رئيس وزراءه محمد مصطفى سيشارك بالقمة.

وكان العاهل الأردني عبدالله الثاني قال الثلاثاء للصحافيين في واشنطن إنّ مصر ستقدّم ردا على خطة ترامب، مشيرا إلى أنّ الدول العربية ستناقشه بعد ذلك في محادثات في الرياض.

وأثار ترامب ذهولا عندما أعلن مقترحا الأسبوع الماضي يقضي بسيطرة الولايات المتحدة على قطاع غزة وإعادة بناء المناطق المدمرة وتحويلها إلى "ريفييرا الشرق الأوسط" بعد ترحيل الفلسطينيين إلى مكان آخر من دون خطة لإعادتهم.

وواجه الاقتراح الصادم ردود فعل إقليمية ودولية رافضة واسعة النطاق، كما أثار تحركا عربيا موحدا في شكل نادر.

ويتمسّك ترامب باقتراحه في كل مناسبة، ويقضي بأن تكون ملكية قطاع غزة للولايات المتحدة، على أن ينتقل سكانه إلى الأردن ومصر من دون ان يكون لهم الحقّ بالعودة بعد إعادة إعماره.

وبالنسبة إلى الفلسطينيين، فإن أي محاولات لإجبارهم على الخروج من غزة من شأنها أن تعيد ذكريات "النكبة" لدى تأسيس دولة إسرائيل في عام 1948. (سكاي نيوز)
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