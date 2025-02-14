زيلينسكي: سأزور الإمارات والسعودية وتركيا قريبا

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه سيزور الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وتركيا في الأيام المقبلة.جاء ذلك خلال حديثه عن زياراته الخارجية المخطط لها في الأيام القادمة، بمؤتمر صحفي، الجمعة، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا.وقال زيلينسكي إنه سيتوجه إلى الإمارات في الأيام المقبلة، وسيجري محادثات بشأن قضية تبادل الأسرى في إطار الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وبرامج المساعدات الإنسانية.وذكر أنه سيتوجه إلى السعودية بعد الإمارات، ثم سيأتي إلى تركيا.وأوضح زيلينسكي أنه سيلتقي بالرئيس رجب طيب أردوغان خلال زيارته إلى تركيا.وأشار إلى أنه لا يخطط لعقد أي لقاءات مع ممثلين للولايات المتحدة أو روسيا خلال زياراته. (سكاي نيوز)