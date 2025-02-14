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عربي-دولي

"لها ذكرى خاصة"... ترامب يعلق هذه الصورة في البيت الأبيض

Lebanon 24
14-02-2025 | 09:20
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أفادت مجلة "نيوزويك" بأن صورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي التقطت أثناء اعتقاله في سجن ولاية جورجيا، تعرض الآن في الممر المودي إلى المكتب البيضاوي في البيت الأبيض.

وأشارت المجلة إلى أن الصورة لوحظت خلال لقاء ترامب مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي في البيت الأبيض يوم الخميس.
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ونقلت المجلة: "صورة الرئيس دونالد ترامب - وهي صورة اعتقال... تعرض الآن بفخر في الممر المؤدي إلى المكتب البيضاوي".

وتم التقاط هذه الصورة الشهيرة قبل أكثر من عام من انتخاب ترامب لفترة رئاسية ثانية - في آب2023 في سجن ولاية جورجيا. وقضى ترامب حينها حوالي نصف ساعة تحت الاعتقال قبل أن يُطلق سراحه بكفالة مسبقة قدرها 200 ألف دولار.
 
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