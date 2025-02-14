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عربي-دولي

قطر تنجح مجددا في لمّ شمل أطفال روس وأوكرانيين بعائلاتهم

Lebanon 24
14-02-2025 | 10:20
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أعلنت قطر، الجمعة، "نجاح وساطتها في لم شمل دفعة جديدة من الأطفال في أوكرانيا وروسيا مع عائلاتهم".

أفادت بذلك وزارة الخارجية القطرية، لافتة إلى أن الوساطة تأتي "في إطار جهودها المستمرة بغرض لم شمل الأسر المشتتة بسبب النزاع بين روسيا وأوكرانيا" المستمر منذ شباط 2022.
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ولم يوضح البيان عدد الأطفال الذين تم جمهعم بعائلاتهم في روسيا وأوكرانيا ضمن الدفعة الجديدة. (الاناضول)
 
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