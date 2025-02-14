أحدهم عضو في "حزب الله".. مفاجآت وراء إسقاط الجنسية الكويتية عن 476 شخصاً!

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وقررت اللجنة سحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية في 476 حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء لأسباب تتعلق بازدواجية الجنسية وحالات الغش والأقوال الكاذبة والتزوير، وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية، وحالات تتعلق بالمصلحة العليا للبلاد، وحالات تتعلق بالجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وحالة تتعلق بالمساس بالولاء للبلاد.وفي هذا الصدد، كشفت صحيفة "الراي" عن وقائع بعض هذه الحالات، حيث نقلت عن مصادر أن "من أعلن عن إسقاط جنسيته لمساسه بالولاء للبلاد، هو عضو في "حزب الله" وصدر في حقه حكم نهائي، وهو أصلا مقيم خارج الكويت منذ زمن.‏وفي قضية أخرى، تبيّن أن كويتيا تزوج في الفلبين من فلبينية عام 1989، وعندما أراد العودة مع زوجته في التسعينات إلى الكويت اشترطت عليه أنها لا تذهب إلى الكويت إلا وابنة أختها معها، فخطرت في ذهنه فكرة ادعاء أن البنت ابنته من زوجته الفلبينية، ولكن تاريخ زواجه لا يتوافق مع تاريخ ميلادها حيث أنها من مواليد 1987، فقام بتعديل تاريخ زواجه ليكون متوافقا مع تاريخ ميلادها، وعاد إلى الكويت في النصف الأول من التسعينات ومعه زوجته وابنة أختها ككويتية بالتأسيس على جنسية أبيها المزعوم، والحقيقة أن أباها ليس بأبيها وأمها ليست أمها.‏وتبين أن إخوتها الحقيقيين الفلبينيين موجودون في الكويت، حيث كشفت فحوصات البصمة الوراثية عن قرابتها بإخوتها، بينما أثبتت ذات الفحوصات أن أمها المزعومة ليست أمها ووالدها المزعوم ليس والدها.كما ذكرت مصادر مطلعة لـ"الراي"، قضية تزوير لثلاثة أشخاص يحملون الجنسية السورية في الحقيقة. (روسيا اليوم)