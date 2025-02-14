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عربي-دولي

عن مفاوضات المرحلة الثانية.. ماذا كشف قائد في حماس؟

Lebanon 24
14-02-2025 | 14:40
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أكد قيادي في حماس لفرانس برس، اليوم الجمعة، أن الحركة تتوقع بدء مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة مطلع الأسبوع القادم، موضحا أن "الوسطاء يواصلون المباحثات في هذا الشأن".
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وقال طاهر النونو إن "حماس أكدت أنها ملتزمة بتنفيذ إجراءات صفقة التبادل وكافة بنود الاتفاق" الذي نص على وقف إطلاق النار بعد 15 عشر شهرا من الحرب المدمرة في قطاع غزة.

وأضاف: "تلقينا وعودا من الوسطاء بتكثيف دخول الخيام والكرفانات باعداد كافية وإدخال المعدات الثقيلة إلى القطاع، وفق الاتفاق لإزالة الركام وانتشال الشهداء من تحت الأنقاض".

وقال مصدر فلسطيني مطلع على المفاوضات لفرانس برس إن "الوسطاء أبلغوا حماس انهم يأملون بدء المرحلة الثانية من المفاوضات غير المباشرة الاسبوع القادم".
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