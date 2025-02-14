عن مفاوضات المرحلة الثانية.. ماذا كشف قائد في حماس؟

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وقال طاهر النونو إن "حماس أكدت أنها ملتزمة بتنفيذ إجراءات صفقة التبادل وكافة بنود الاتفاق" الذي نص على وقف إطلاق النار بعد 15 عشر شهرا من الحرب المدمرة في قطاع غزة.وأضاف: "تلقينا وعودا من الوسطاء بتكثيف دخول الخيام والكرفانات باعداد كافية وإدخال المعدات الثقيلة إلى القطاع، وفق الاتفاق لإزالة الركام وانتشال الشهداء من تحت الأنقاض".وقال مصدر فلسطيني مطلع على المفاوضات لفرانس برس إن "الوسطاء أبلغوا حماس انهم يأملون بدء المرحلة الثانية من المفاوضات غير المباشرة الاسبوع القادم".