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عربي-دولي
من دون دعم أميركي فرصتنا للصمود ستكون "ضئيلة".. هذا ما أعلنه زيلينسكي
Lebanon 24
14-02-2025
|
23:09
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أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في مقابلة أمس الجمعة على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، أن بلاده لن تكون لديها سوى "فرصة ضئيلة للصمود" في وجه القوات الروسية بالقتال في شرق أوكرانيا، من دون دعم عسكري من الولايات المتحدة.
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وقال زيلينسكي في مقابلة مع شبكة "إن بي سي نيوز" ستبث كاملة غدا الأحد "ستكون لدينا فرصة ضئيلة، فرصة ضئيلة للصمود من دون دعم الولايات المتحدة. أعتقد أن هذا أمر شديد الأهمية".
وقال زيلينسكي لبرنامج "لقاء مع الصحافة" على شبكة "إن بي سي نيوز" على هامش مؤتمر ميونيخ الأمني: "من المحتمل أن يكون الأمر صعبًا للغاية. وبالطبع، في جميع المواقف الصعبة، لديك فرصة.. لكن ستكون أمامنا فرصة ضئيلة.. فرصة ضئيلة للصمود دون دعم من الولايات المتحدة. أعتقد أن هذا مهم وحاسم للغاية".
وقال زيلينسكي: "لا أريد أن أفكر" في القتال ضد روسيا دون دعم أميركي، مضيفا "لا أريد أن أعتقد أننا لن نكون شركاء استراتيجيين".
وأشار زيلينسكي إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يريد الجلوس إلى طاولة المفاوضات ليس لإنهاء الحرب ولكن للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من شأنه أن يرفع بعض العقوبات الدولية المفروضة على روسيا ويسمح لجيشها بإعادة تجميع صفوفه.
وقال زيلينسكي "هذا ما يريده حقا. إنه يريد التوقف والاستعداد والتدريب وإلغاء بعض العقوبات بموجب وقف إطلاق النار وما إلى ذلك". (سكاي نيوز)
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