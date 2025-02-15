Advertisement

عربي-دولي

حماس و"الجهاد" يسلمان المحتجزين الإسرائيليين الثلاثة

Lebanon 24
15-02-2025 | 03:29
A-
A+
Doc-P-1320781-638752139751394921.jpg
Doc-P-1320781-638752139751394921.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قامت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، اليوم السبت، بتسليم 3 محتجزين إسرائيليين إلى الصليب الأحمر في موقع التسليم في خان يونس بقطاع غزة.

وكانت سيارات تابعة لحماس وصلت إلى المكان وعلى متنها المحتجزون الإسرائيليون الثلاثة، ساغي ديكل-تشن، وهو إسرائيلي أميركي، وساشا تروفانوف، الإسرائيلي الروسي، وإيير هورن، الذين تقرر الإفراج عنهم.
Advertisement
وبعيد وصولهم إلى المكان المخصص، صعد المحتجزون الثلاثة برفقة مقاتلي القسام وسرايا القدس على المنصة، حيث تمت مراسم التسليم,

وفي وقت لاحق، غادرت سيارات الصليب الأحمر التي تقل المحتجزين الإسرائيليين المفرج عنهم خان يونس في طريقها إلى الأراضي الإسرائيلية.

وجاء في بيان مشترك من الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي والناطق بلسان الشاباك: "وفقا للمعلومات التي تم تلقيها من الصليب الأحمر، تم نقل 3 رهائن وهم في طريقهم إلى قوات الجيش الإسرائيلي والشاباك في أراضي قطاع غزة".

ولاحقا، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تسلّم المحتجزين الثلاثة في غزة.
وكانت مروحية عسكرية للجيش الإسرائيلي حطت في قاعدة "ريعيم" في محيط قطاع غزة بانتظار الأسرى الإسرائيليين.

وكانت حماس قالت في وقت سابق إن الثلاثة سيتم إطلاق سراحهم مقابل 369 أسيرا فلسطينيا، الأمر الذي يهدئ المخاوف من انهيار الاتفاق قبل نهاية المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار ومدتها 42 يوما.(سكاي نيوز)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2025-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:24 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:48 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
06:35 | 2025-02-15
06:20 | 2025-02-15
06:01 | 2025-02-15
05:44 | 2025-02-15
05:30 | 2025-02-15
05:30 | 2025-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24