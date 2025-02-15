هي الدفعة الأكبر حتى الآن.. إسرائيل تطلق سراح الأسرى الفلسطينيين (فيديو)

أطلقت إسرائيل سراح الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر، وذلك ضمن إطار المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار.



ودفعة اليوم من الأسرى هي الأكبر حتى الآن في إطار الدفعة السادسة، وشملت 36 فلسطينيا من المحكومين بالمؤبد، و 333 ممن اعتلقتهم بعد السابع من اكتوبر في قطاع غزة.

مراسل العربية: إسرائيل تطلق سراح الأسرى الفلسطينيين من سجن عوفر #قناة_العربية pic.twitter.com/IzcGh7vufQ — العربية (@AlArabiya) February 15, 2025 Advertisement

كما سيتم إبعاد 24 منهم المحكومين مؤبد إلى خارج قطاع غزة، وفق مراسل العربية/الحدث، حيث سيم نقلهم إلى مصر أولاً ثم إلى دولة ثالثة قد تكون تونس أو قطر او تركيا.



وأضافت "العربية" أن الأسرى بدت عليهم حالة من التعب والهزل حيث تعرضوا لسياسة الإهمال الطبي والعزل والتعذيب خلال عمليات التحقيق بالإضافة إلى التجويع.



تسليم 3 أسرى

وفي وقت سابق سلم عناصر من كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس 3 أسرى إسرائيليين، ضمن الدفعة السادسة من اتفاق وقف إطلاق النار إلى الصليب الأحمر، اليوم السبت.



وكانت قافلة الصليب الأحمر غادرت مدينة خان يونس اليوم ناقلة الإسرائيلي الروسي ساشا تروبانوف والإسرائيلي الأميركي ساغي ديكل حن والإسرائيلي الأرجنتيني يائير هورن إلى معبر كرم سالم.



وتسلمهم الجيش الإسرائيلي، بعدما أحضرهم عناصر حماس والجهاد على منصة حيث تحدّثوا بالعبرية عبر مذياع أمام حشد من الأشخاص الذين تجمّعوا في المكان، وشدّدوا على ضرورة الإفراج عن الباقين.



يشار إلى أن هذا التبادل اليوم يأتي ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار الذي يمتد على 3 مراحل.(العربية)





