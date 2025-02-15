زيلينسكي: من "الخطير" أن يلتقي ترامب ببوتين قبل اجتماعه معه

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في رسالة ضمنية إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيما يسعى لإنهاء الحرب مع روسيا، شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت على أن كييف لن تقبل أبداً أي اتفاقيات سلام يجري التوصل إليها دون علمها أو مشاركتها.كم اعتبر في كلمة أمام مؤتمر ميونيخ للأمن أنه من "الخطير" أن يلتقي ترامب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين قبل اجتماعه معه.فيما أكد رغبة كييف في تحقيق السلام مع موسكو هذا العام، وفق رويترز.إلى ذلك دعا أوروبا لإنشاء قوات مسلحة خاصة بها، وحث زعماء القارة على تقرير مستقبلهم بأنفسهم، مردفاً أن القوات المسلحة الأوكرانية لا تكفي وحدها لتحقيق الأمن.كما أوضح أن على أوروبا أن تتوحد "لأن ترامب لا يحب الضعفاء".(العربية)