18
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
17
o
النبطية
12
o
زحلة
15
o
بعلبك
-1
o
بشري
16
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
بالصورة.. إسرائيل تكتب رسائل على قمصان الأسرى المفرج عنهم
Lebanon 24
15-02-2025
|
06:35
A-
A+
photos
0
A+
A-
انتشرت عبر وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، صورة تظهر أسرى فلسطينيون وهم يرتدون ملابس تحمل رسالة موجهة من إسرائيل إلى حركة حماس.
وقالت صحيفة " أن مصلحة السجون الإسرائيلية زودت جميع الأسرى بملابس رياضية كتب عليها رسالة باللغة العربية: "لن ننسى ولا نغفر".
Advertisement
وقد أرفقت العبارت برمز نجمة داوود وشعار مصلحة السجون الإسرائيلية.
(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
"شحطوني".. إعلامية لبنانية تكشف سبب تركها الـ LBCI بعد العمل فيها لمدة 13 عاماً
Lebanon 24
"شحطوني".. إعلامية لبنانية تكشف سبب تركها الـ LBCI بعد العمل فيها لمدة 13 عاماً
02:37 | 2025-02-15
15/02/2025 02:37:26
Lebanon 24
Lebanon 24
علق لساعات.. ممثل ومقدم لبناني يوثق ما حصل على طريق المطار:"الله يقطع هالليلة على خير" (صورة)
Lebanon 24
علق لساعات.. ممثل ومقدم لبناني يوثق ما حصل على طريق المطار:"الله يقطع هالليلة على خير" (صورة)
23:26 | 2025-02-14
14/02/2025 11:26:17
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن اغتيال نصرالله.. تقريرٌ إسرائيلي يعلنها
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن اغتيال نصرالله.. تقريرٌ إسرائيلي يعلنها
15:22 | 2025-02-14
14/02/2025 03:22:28
Lebanon 24
Lebanon 24
في يوم "الفالنتاين".. هذا ما فعله الممثل السوري داخل منزله (صور)
Lebanon 24
في يوم "الفالنتاين".. هذا ما فعله الممثل السوري داخل منزله (صور)
16:24 | 2025-02-14
14/02/2025 04:24:52
Lebanon 24
Lebanon 24
عبر منشور.. هكذا علق وهاب على أحداث طريق المطار
Lebanon 24
عبر منشور.. هكذا علق وهاب على أحداث طريق المطار
15:48 | 2025-02-14
14/02/2025 03:48:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:30 | 2025-02-15
حماس: نأمل أن تبدأ خلال أيام محادثات المرحلة الثانية من صفقة التبادل
08:28 | 2025-02-15
بدت عليه آثار التعذيب والتجويع.. هذه حالة أسير فلسطيني بعد الإفراج عنه (فيديو)
08:17 | 2025-02-15
بشأن الإفراج عن كل الأسرى... ترامب: على إسرائيل الآن أن تقرر ما ستفعله
08:16 | 2025-02-15
حصيلة جديدة لشهداء غزة
08:00 | 2025-02-15
"وحش إيرانيّ فولاذي".. ماذا كشفت إسرائيل عنه؟
07:56 | 2025-02-15
الدفعة الثانية... الولايات المتحدة ترحّل أكثر من 100 مهاجر هندي غير شرعي
فيديو
هاتف Realme أنيق ومتطور.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف Realme أنيق ومتطور.. هذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2025-02-15
15/02/2025 16:07:43
Lebanon 24
Lebanon 24
لمناسبة عيد الحب.. مدلي لأجمل اغاني راغب علامة
Lebanon 24
لمناسبة عيد الحب.. مدلي لأجمل اغاني راغب علامة
23:00 | 2025-02-13
15/02/2025 16:07:43
Lebanon 24
Lebanon 24
لعشاق لعبة "Delta Force".. إليكم هذا الخبر (فيديو)
Lebanon 24
لعشاق لعبة "Delta Force".. إليكم هذا الخبر (فيديو)
14:00 | 2025-02-10
15/02/2025 16:07:43
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24