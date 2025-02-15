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عربي-دولي

بالصورة.. إسرائيل تكتب رسائل على قمصان الأسرى المفرج عنهم

Lebanon 24
15-02-2025 | 06:35
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انتشرت عبر وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، صورة تظهر أسرى فلسطينيون وهم يرتدون ملابس تحمل رسالة موجهة من إسرائيل إلى حركة حماس.
وقالت صحيفة " أن مصلحة السجون الإسرائيلية زودت جميع الأسرى بملابس رياضية كتب عليها رسالة باللغة العربية: "لن ننسى ولا نغفر".
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وقد أرفقت العبارت برمز نجمة داوود وشعار مصلحة السجون الإسرائيلية.
(سكاي نيوز)
من المتوقع أن تفرج إسرائيل عن 369 أسيرا فلسطينيا
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