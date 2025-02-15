Advertisement

عربي-دولي

سوريا.. انقطاع الانترنت والاتصالات الخارجية في السويداء

Lebanon 24
15-02-2025 | 07:45
A-
A+
Doc-P-1320905-638752276421781630.jpg
Doc-P-1320905-638752276421781630.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، يوم السبت، بانقطاع خدمة الإنترنت والاتصالات الخارجية عن محافظة السويداء جنوبي سوريا.
وأرجعت الوكالة الرسمية سبب انقطاع خدمة الإنترنت والخدمات الخارجية عن السويداء، إلى اعتداء على الكابل المغذي للمحافظة في منطقة دير علي.
Advertisement
اعتمد الناشطون على الإنترنت بشكل أساسي لحشد المظاهرات ونقل أخبار الاحتجاجات
الوزارة لم تفسر سبب العطل، سواء كان نتيجة أعمال عنف أم عطل تقني
 وأوضحت مديرة فرع اتصالات السويداء ميسون الشعراني أن ورشات العمل توجهت إلى المنطقة المذكورة للعمل لمعالجة التعدي، وإعادة الخدمة بأسرع وقت.
(سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2025-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:26 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:22 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:24 | 2025-02-14 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:42 | 2025-02-15 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:10 | 2025-02-15
11:00 | 2025-02-15
10:57 | 2025-02-15
10:38 | 2025-02-15
10:35 | 2025-02-15
10:18 | 2025-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24