سوريا.. انقطاع الانترنت والاتصالات الخارجية في السويداء

Advertisement

(سكاي نيوز)

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، يوم السبت، بانقطاع خدمة الإنترنت والاتصالات الخارجية عن محافظة السويداء جنوبي سوريا.وأرجعت الوكالة الرسمية سبب انقطاع خدمة الإنترنت والخدمات الخارجية عن السويداء، إلى اعتداء على الكابل المغذي للمحافظة في منطقة دير علي.اعتمد الناشطون على الإنترنت بشكل أساسي لحشد المظاهرات ونقل أخبار الاحتجاجاتالوزارة لم تفسر سبب العطل، سواء كان نتيجة أعمال عنف أم عطل تقنيوأوضحت مديرة فرع اتصالات السويداء ميسون الشعراني أن ورشات العمل توجهت إلى المنطقة المذكورة للعمل لمعالجة التعدي، وإعادة الخدمة بأسرع وقت.