الدفعة الثانية... الولايات المتحدة ترحّل أكثر من 100 مهاجر هندي غير شرعي

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رحّلت السلطات الأميركية 119 مهاجرا هنديا غير شرعيين إلى بلادهم على متن طائرة وصلت عصر اليوم السبت إلى مطار أمريتسار الدولي في الهند.وتأتي هذه الخطوة في إطار حملة إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لمكافحة الهجرة غير النظامية، حيث تعد هذه الدفعة الثانية من المهاجرين الهنود الذين يتم ترحيلهم خلال الشهر الجاري، بعد أن أعادت الولايات المتحدة مجموعة أخرى أوائل هذا الشهر.ووفقا لمصادر رسمية، فإن غالبية المرحلين وعددهم 100 شخص ينتمون إلى إقليم البنجاب وولاية هاريانا شمال الهند، ومن المتوقع أن تهبط الطائرة في مطار أمريتسار حوالي الساعة الـ10 مساء بالتوقيت المحلي.وبالرغم من الإجراءات الصارمة التي اتخذتها إدارة ترامب بهذا الصدد، إلا أنها تعرضت لانتقادات واسعة النطاق من قبل منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، الذين أعربوا عن قلقهم بشأن الأوضاع الإنسانية للمهاجرين الذين يتم ترحيلهم.تجدر الإشارة إلى أن قضية الهجرة غير الشرعية كانت واحدة من أبرز القضايا التي طبعت فترة رئاسة ترامب، حيث تعهد مراراً بتقليص أعداد المهاجرين غير المسجلين عبر تشديد القوانين وتعزيز عمليات الترحيل.ى