Advertisement

قالت حركة "حماس": نأمل أن تبدأ خلال أيام محادثات المرحلة الثانية من صفقة التبادل.وأكدت الحركة بأن "على واشنطن إلزام إسرائيل بالاتفاق إذا كانت حريصة على حياة الرهائن".واشارت الى أنه هناك ضمانات بدخول المنازل المتنقلة والمعدات الثقيلة إلى قطاع غزةوقالت حماس بأنه "لدينا ما نفعله للتعامل مع إسرائيل إذا تنصلت من الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار".