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عربي-دولي

إسرائيل.. اجتماع أمني لبحث "إنذار ترامب" لحماس

Lebanon 24
15-02-2025 | 09:49
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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، السبت، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيعقد اجتماعا الليلة لبحث استمرار وقف إطلاق النار مع حركة حماس، في ضوء الإنذار الذي وجهه الرئيس الأميركي دونالد ترامب للحركة.

وأوضحت أن الاجتماع الأمني سيشارك فيه وزير الدفاع (يسرائيل كاتس) وسفير إسرائيل في الولايات المتحدة (يحيئيل ليتر) وقادة الأجهزة الأمنية.
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وكشف موقع والا الإسرائيلي أن المشاورات ستبدأ في وقت تنتهي في مهلة ترامب، والتي بموجبها يجب على حركة حماس إطلاق سراح جميع الرهائن في أيديها أو سينتهي وقف إطلاق النار في غزة.

يأتي هذا بينما لم تعلن إسرائيل رسميا حتى الآن ما إذا كانت ملتزمة بهذا الإنذار أم لا.
(سكاي نيوز)
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