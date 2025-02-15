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عربي-دولي

بمبادرة أميركية.. وزير الخارجية الروسي يتلقى اتصالا من نظيره الأميركي

Lebanon 24
15-02-2025 | 14:22
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تلقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصالا هاتفيا من نظيره الأميركي ماركو روبيو، وفق ما نقلته الخارجية الروسية.
 
وأشارت إلى أن المكالمة تمت "بمبادرة من واشنطن".

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