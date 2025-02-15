بمبادرة أميركية.. وزير الخارجية الروسي يتلقى اتصالا من نظيره الأميركي

تلقى وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتصالا هاتفيا من نظيره الأميركي ماركو روبيو، وفق ما نقلته الخارجية الروسية.

وأشارت إلى أن المكالمة تمت "بمبادرة من واشنطن".