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عربي-دولي

هلع في شارع نمساوي.. شاب سوري ينفذ هجومًا بالسكاكين

Lebanon 24
15-02-2025 | 14:52
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نفذ شاب يحمل الجنسية السورية، اليوم السبت، هجوما بسكين في أحد شوارع مدينة نمساوية، ما أدى إلى سقوط قتيل واصابة آخرين.

وقالت الشرطة النمساوية، إن طالب لجوء سوري يبلغ من العمر 23 عاما طعن عدة أشخاص في أحد شوارع مدينة نمساوية.
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كما أوضح الناطق باسم الشرطة راينر ديونيسيو أن "رجلا هاجم بشكل عشوائي مارة بسكين" في مدينة فيلاخ مؤكدا أن "فتى في الرابعة عشرة قتل".

وأضاف أن رجلين أصيبا بجروح خطرة، فيما أصيب اثنان آخران بجروح طفيفة. (العربية)
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