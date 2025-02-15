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عربي-دولي
بعد انتهاء مهلة ترامب.. إسرائيل تفرض شروطًا جديدة في اتفاق غزة
Lebanon 24
15-02-2025
|
23:49
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في تطور جديد يتعلق باتفاق غزة، انتهت المهلة التي حددها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحركة حماس، مطالبًا إياها بالإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين. وقال ترامب إن القرار الآن بيد إسرائيل لتحديد خطواتها التالية بشأن الموعد النهائي للإفراج عن الأسرى.
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وفي رد سريع، فرضت تل أبيب شروطًا جديدة للمرحلة الثانية من اتفاق غزة، حيث أفادت مصادر خاصة لـ "العربية/الحدث" بأن المستوى السياسي الإسرائيلي أوصى بتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، بالإضافة إلى وضع شروط جديدة لتمويل المرحلة الثانية. كما أشارت المصادر إلى توافق إسرائيلي على دمج الدفعتين السابعة والثامنة في إطار الاتفاق.
في هذا السياق، أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن شكره وتقديره للدعم الكامل الذي قدمه الرئيس الأميركي ترامب للقرارات الإسرائيلية بشأن قطاع غزة. وقال نتنياهو في بيان رسمي، إن الموقف الحازم لترامب كان له دور في الإفراج عن ثلاثة رهائن إسرائيليين، بعدما رفضت حركة حماس سابقًا إطلاق سراحهم. وأوضح أنه سيعقد اجتماعًا عاجلاً لمجلس الوزراء الأمني لتحديد الخطوات المقبلة لإسرائيل.
تستمر الأوضاع في قطاع غزة في التوتر، حيث تترقب الأطراف الدولية والإقليمية تطورات المفاوضات والاتفاقات المرتقبة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي. (العربية)
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