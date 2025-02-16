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عربي-دولي
سوريا: نأمل بناء علاقات إيجابية مع الإدارة الأمريكية
Lebanon 24
16-02-2025
|
03:04
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عبّر وزير الخارجية والمغتربين السوري، أسعد الشيباني، عن أمله في بناء علاقات إيجابية مع الإدارة الأميركية الجديدة، مشيرًا إلى وجود مصالح مشتركة بين البلدين يمكن التوافق عليها من أجل ضمان استقرار سوريا وتحقيق الأمن الدولي.
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وفيما يخص الملف الإقليمي، اعتبر الشيباني أن إسرائيل تزعزع استقرار المنطقة، داعيًا إياها إلى الالتزام باتفاق فصل الاشتباك لعام 1974، ومؤكدًا أن الجولان المحتل هو أرض سورية لا يحق لأي أحد التصرف بها.
كما دعا الشيباني إلى رفع العقوبات المفروضة على سوريا، معتبرًا أنها فُرضت على النظام السابق ولا مبرر لاستمرارها بعد سقوطه. وأكد في جلسة حوارية ضمن مؤتمر ميونخ للأمن في ألمانيا، يوم السبت، أن الاستثناءات الأميركية والأوروبية غير كافية، مشددًا على ضرورة إلغاء جميع العقوبات لتمكين الشعب السوري من استعادة استقراره.
وأوضح الوزير أن استمرار العقوبات، إلى جانب عدم ربط البنك المركزي السوري بمنظومة "سويفت" المالية، يعرقل جهود إعادة الإعمار ويمنع اللاجئين من العودة إلى حياتهم الطبيعية، في وقت لا يزال أكثر من مليوني شخص يعيشون في المخيمات. لذا، اعتبر رفع العقوبات أولوية قصوى لتحسين الأوضاع المعيشية.
وفي حديثه عن الوضع الداخلي، شدد الشيباني على أن الحكومة السورية الجديدة ورثت اقتصادًا مدمرًا نتيجة سياسات النظام السابق، لكنها لن تستسلم لهذا الواقع، بل ستعمل على استقرار الليرة السورية وتنفيذ إصلاحات مالية لدعم تعافي الاقتصاد الوطني.
كما أكد أن التنوع المجتمعي والسياسي في سوريا يمثل مصدر قوة، مشيرًا إلى أن البلاد لن تُدار من قبل فرد واحد، بل من خلال نهج يضمن مشاركة أوسع لمختلف مكونات المجتمع، في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الاستقرار وإعادة البناء. (ارم نيوز)
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