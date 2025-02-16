القضية الفلسطينية بين السيسي وولي العهد الأردني

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، بالأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد الأردني في القاهرة، لبحث عدد من القضايا على رأسها مستقبل قطاع غزة وما يجري في الضفة الغربية.



وتناول اللقاء الجهود المصرية لإعادة إعمار غزة، فضلا عن استضافتها القمة العربية المزمع عقدها في 27 شباط الجاري.

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كما تناول اللقاء العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، فضلا عن قضايا المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وجدد السيسي وولي العهد التأكيد على موقف مصر والأردن الهادف لإعادة إعمار قطاع غزة من دون تهجير الشعب الفلسطيني.



كما شددا على ضرورة ضمان تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومضاعفة المساعدات الإغاثية في القطاع.



وحذر الجانبان من خطورة التصعيد الدائر في الضفة الغربية، والاعتداءات على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.



وتم التأكيد على ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. (سكاي نيوز عربية)