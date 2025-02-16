Advertisement

عربي-دولي

136 جنديا سوريا رفضوا العودة من العراق بعد سقوط الأسد

Lebanon 24
16-02-2025 | 06:39
A-
A+
Doc-P-1321271-638753100283971613.jpg
Doc-P-1321271-638753100283971613.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت مصادر أن 136 عنصراً من الجيش السوري رفضوا العودة من العراق إلى سوريا بعد سقوط بشار الأسد.

وأكدت المصادر أن العناصر الـ136 موجودون حالياً في معسكر في العاصمة العراقية بغداد.

وأضافت المصادر أن الحكومة العراقية تبحث عن صيغة للتعامل مع عناصر الجيش السوري الرافضة للعودة إلى سوريا. (العربية)
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:45 | 2025-02-16
09:40 | 2025-02-16
09:22 | 2025-02-16
09:06 | 2025-02-16
08:52 | 2025-02-16
08:46 | 2025-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24