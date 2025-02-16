136 جنديا سوريا رفضوا العودة من العراق بعد سقوط الأسد

كشفت مصادر أن 136 عنصراً من الجيش السوري رفضوا العودة من العراق إلى سوريا بعد سقوط بشار الأسد.



وأكدت المصادر أن العناصر الـ136 موجودون حالياً في معسكر في العاصمة العراقية بغداد.



وأضافت المصادر أن الحكومة العراقية تبحث عن صيغة للتعامل مع عناصر الجيش السوري الرافضة للعودة إلى سوريا. (العربية)

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