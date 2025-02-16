في دولة عربية... ضبط كميات كبيرة من منتجات مغشوشة خاصة بالتخسيس

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في ليبيا، عن ضبط منتجات مغشوشة خاصة بالتخسيس، جرى الترويج لها عبر مواقع التواصل من قبل عدد من صانعات المحتوى مقابل مبالغ مالية كبيرة.

ووفقًا لبيان صادر عن المركز، فقد تمكنت السلطات من تفكيك شبكة غش تجاري كبرى كانت تمارس عمليات تزوير وتعبئة منتجات بطرق غير قانونية.

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وأوضح البيان أن هذه الشبكة كانت تقوم بإنتاج وخلط مواد محلية الصنع لا تستوفي المعايير الصحية المعتمدة، قبل تعبئتها في عبوات تحمل علامات تجارية عالمية مزيفة.

وأشار إلى أن هذه المنتجات كانت تُغلف في عبوات وكرتونات موردة من الخارج، ومزودة ببيانات مضللة تُوحي بأنها مستوردة من المملكة المتحدة وألمانيا تحمل اسم "مونجارو"، وذلك في محاولة لخداع المستهلكين وإضفاء طابع الجودة على المنتجات المغشوشة. (سبوتنيك)