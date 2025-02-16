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نتنياهو: اجتماع للكابينت غداً لبحث المرحلة الثانية من الهدنة

Lebanon 24
16-02-2025 | 12:47
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يعقد رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعاً لمجلس الوزراء الأمني "الكابينت"، الاثنين، لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حسبما أفاد مكتبه، الأحد.

وقال مكتب نتنياهو في بيان، إنه أبلغ المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف بشأن الاجتماع، مشيراً إلى أنه "سيعقد اجتماعاً لمجلس الوزراء الأمني غداً (الاثنين) لمناقشة المرحلة الثانية من الاتفاق".
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كما قال مكتب نتنياهو اليوم، إن فريق التفاوض الإسرائيلي سيتوجه إلى القاهرة غدا الاثنين لبحث مواصلة تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

من جهته، قال ويتكوف، اليوم الأحد، إن المحادثات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس ستستأنف هذا الأسبوع "في مكان سيتم تحديده".

وأضاف لقناة "فوكس نيوز" أنه أجرى مكالمات "مثمرة وبناءة للغاية" اليوم مع نتنياهو ورئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية.
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