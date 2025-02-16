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حل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأحد بالإمارات في زيارة رسمية قبل قمة متوقعة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.وقال زيلينسكي عبر حسابه بإكس إن "الأولوية القصوى" للزيارة هي "إعادة المزيد من أبناء شعبنا من الأسر".وأضاف "سنركز أيضًا على الاستثمارات والشراكة الاقتصادية، بالإضافة إلى برنامج إنساني واسع النطاق".يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأربعاء، إنه سيلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين في السعودية بغرض إجراء مباحثات لإنهاء الحرب في أوكرانيا.