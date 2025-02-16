13
o
بيروت
14
o
طرابلس
12
o
صور
15
o
جبيل
12
o
صيدا
15
o
جونية
8
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
-8
o
بشري
8
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
التخلي الكامل عن برنامجها النووي.. شرط اميركي واضح على طهران
Lebanon 24
16-02-2025
|
16:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، مايك والتز، ردا على سؤال حول تقرير صحيفة "واشنطن بوست" بشأن الدعم الأميركي لإسرائيل في مواجهة إيران، قائلًا: "يمكنني التحدث عمّا أكده الرئيس مرارا، بأن إيران لا يمكنها امتلاك سلاحا نوويا، لا يمكنني حاليًا الخوض في تفاصيل كيفية تحقيق هذا الهدف".
Advertisement
وجاء ذلك خلال مشاركة والتز في برنامج "فوكس نيوز"، الأحد لمناقشة تحرك الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للتفاوض بشأن أوكرانيا والتوترات بين إيران وإسرائيل.
ووصف والتز طهران بأنها "طرف غير عقلاني" على حد قوله، مشددا على أن الولايات المتحدة لن تسمح لها بـ "التحكم في زر الإطلاق النووي".
كما أوضح مستشار الأمن القومي أن أي مفاوضات مع إيران مشروطة بالتخلي الكامل عن برنامجها النووي، وعدم تكرار أساليبها السابقة في المفاوضات.
وأوضح أن "الرئيس ترامب مستعد لاتخاذ أي إجراء ضروري لتحقيق ذلك، وجميع الخيارات مطروحة على الطاولة، كما أن التفاوض مع إيران سيكون ممكنا إذا قررت التخلي عن برنامجها النووي".
وأكد أن "الرئيس ترامب جاد جدا في موقفه بأن إيران يجب ألا تمتلك سلاحا نوويا أبدا".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بشأن "تحويل الدولار".. هذا ما فعلته المصارف
Lebanon 24
بشأن "تحويل الدولار".. هذا ما فعلته المصارف
03:15 | 2025-02-16
16/02/2025 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّة الـ"ال بي سي" السابقة تُفجّر مفاجأة... هكذا حاولت إنهاء حياتها (فيديو)
Lebanon 24
إعلاميّة الـ"ال بي سي" السابقة تُفجّر مفاجأة... هكذا حاولت إنهاء حياتها (فيديو)
05:25 | 2025-02-16
16/02/2025 05:25:34
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدوا للمنخفض الجوي القطبي المقبل.. متى يصل؟!
Lebanon 24
استعدوا للمنخفض الجوي القطبي المقبل.. متى يصل؟!
04:09 | 2025-02-16
16/02/2025 04:09:04
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... حريق كبير وحالات إختناق
Lebanon 24
بالفيديو... حريق كبير وحالات إختناق
10:21 | 2025-02-16
16/02/2025 10:21:28
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر معلومة.. إسرائيل ستنسحب من الجنوب في هذا التاريخ
Lebanon 24
آخر معلومة.. إسرائيل ستنسحب من الجنوب في هذا التاريخ
01:45 | 2025-02-16
16/02/2025 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:32 | 2025-02-16
ألمانيا: إدارة ترامب تقوّض القيم الغربية
18:25 | 2025-02-16
الجيش الأوكراني: روسيا شنّت هجوماً بطائرات بدون طيّار على كييف
17:18 | 2025-02-16
ترامب: بوتين يريد إنهاء الحرب سريعاً وقد ألتقي به قريباً جداً
16:45 | 2025-02-16
ترامب: ألتقي بوتين "قريبا جدا" بشأن أوكرانيا
16:43 | 2025-02-16
في سوريا.. انعقاد أول جلسة حوارية للجنة المؤتمر الوطني
16:20 | 2025-02-16
"المتمردون" في الكونغو الديمقراطية يسيطرون على مدينة جديدة
فيديو
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
Lebanon 24
"شاهد" تشوّق الجمهور لـ"بالدم".. وأغنية "أنا مين" تحصد التفاعل (فيديو)
15:48 | 2025-02-15
17/02/2025 05:50:15
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الشامي وماريلين نعمان.. هذا ما قالته عبير نعمة (فيديو)
Lebanon 24
عن الشامي وماريلين نعمان.. هذا ما قالته عبير نعمة (فيديو)
15:11 | 2025-02-15
17/02/2025 05:50:15
Lebanon 24
Lebanon 24
هاتف Realme أنيق ومتطور.. هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
هاتف Realme أنيق ومتطور.. هذه مواصفاته (فيديو)
03:00 | 2025-02-15
17/02/2025 05:50:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24