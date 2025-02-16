التخلي الكامل عن برنامجها النووي.. شرط اميركي واضح على طهران

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وجاء ذلك خلال مشاركة والتز في برنامج "فوكس نيوز"، الأحد لمناقشة تحرك الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للتفاوض بشأن أوكرانيا والتوترات بين إيران وإسرائيل. أكد مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، مايك والتز، ردا على سؤال حول تقرير صحيفة "واشنطن بوست" بشأن الدعم الأميركي لإسرائيل في مواجهة إيران، قائلًا: "يمكنني التحدث عمّا أكده الرئيس مرارا، بأن إيران لا يمكنها امتلاك سلاحا نوويا، لا يمكنني حاليًا الخوض في تفاصيل كيفية تحقيق هذا الهدف".وجاء ذلك خلال مشاركة والتز في برنامج "فوكس نيوز"، الأحد لمناقشة تحرك الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للتفاوض بشأن أوكرانيا والتوترات بين إيران وإسرائيل.

ووصف والتز طهران بأنها "طرف غير عقلاني" على حد قوله، مشددا على أن الولايات المتحدة لن تسمح لها بـ "التحكم في زر الإطلاق النووي".



كما أوضح مستشار الأمن القومي أن أي مفاوضات مع إيران مشروطة بالتخلي الكامل عن برنامجها النووي، وعدم تكرار أساليبها السابقة في المفاوضات.



وأوضح أن "الرئيس ترامب مستعد لاتخاذ أي إجراء ضروري لتحقيق ذلك، وجميع الخيارات مطروحة على الطاولة، كما أن التفاوض مع إيران سيكون ممكنا إذا قررت التخلي عن برنامجها النووي".



وأكد أن "الرئيس ترامب جاد جدا في موقفه بأن إيران يجب ألا تمتلك سلاحا نوويا أبدا".