مدينة إيطالية تتأهب وتغلق المدارس.. هزتان في أقل من 12 ساعة قرب أكبر بركان نشط في أوروبا





ووقعت الهزة الأرضية الأكثر شدة في منطقة حقول فليجريان البركانية، وهي منطقة عالية النشاط البركاني على بعد بضعة كيلومترات فقط من مركز المدينة التي تقع جنوب البلاد.

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وكان هذا هو الزلزال الثاني الذي تبلغ قوته 3.9 درجة الذي يضرب المنطقة في أقل من 12 ساعة. تعرضت مدينة نابولي الإيطالية لسلسلة من الزلازل يوم الأحد، كان أشدها بدرجة 3.9 على مقياس ريختر، وفقا للمعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين.ووقعت الهزة الأرضية الأكثر شدة في منطقة حقول فليجريان البركانية، وهي منطقة عالية النشاط البركاني على بعد بضعة كيلومترات فقط من مركز المدينة التي تقع جنوب البلاد.وكان هذا هو الزلزال الثاني الذي تبلغ قوته 3.9 درجة الذي يضرب المنطقة في أقل من 12 ساعة.

وعلى مدار الأيام الثلاثة الماضية، تعرضت المنطقة لزلزالين أو أكثر تبلغ قوتهما 2 درجة أو أعلى.



ولم يجر تسجيل أي تقارير أولية عن أي أضرار أو إصابات، لكن تم إغلاق المدارس في مدينة بوزويلو يوم الاثنين كإجراء احترازي، وفقا لما ذكره العمدة جيجي مانزوني لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا". (العربية)