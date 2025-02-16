بشأن إرسال قوات بريطانية إلى أوكرانيا.. ستارمر يفجر مفاجأة

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، الأحد، استعداده لإرسال قوات إلى أوكرانيا إذا لزم الأمر لضمان أمن بريطانيا وأوروبا.



وأدت المملكة المتحدة دورا رائدا في دعم كييف في الحرب ضد روسيا. وكتب ستارمر في صحيفة "ديلي تلغراف" أن هذا يعني أيضا "الاستعداد والرغبة بالمساهمة في الضمانات الأمنية لأوكرانيا، من خلال وضع قواتنا على الأرض إذا لزم الأمر".

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وقال ستارمر إن المملكة المتحدة "مستعدة للعب دور قيادي" في دفاع وأمن أوكرانيا، بما في ذلك الالتزام بتقديم 3 مليارات جنيه استرليني سنويا حتى عام 2030.

وأكد ستارمر أنه مستعد لإرسال قوات حفظ سلام إلى أوكرانيا إذا تم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع روسيا، معترفا بأن هذا قد يعرض الجنود البريطانيين "لخطر" إذا شن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هجوما مرة أخرى.



ويشارك رئيس الوزراء في محادثات طارئة مع القادة الأوروبيين في باريس، حيث يسعون لوضع استراتيجية للرد على ما يدفع به الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لإبرام صفقة مع روسيا، والخوف من تقليص الولايات المتحدة لالتزاماتها الدفاعية في القارة.



وقال ستارمر أيضا إنه سيلتقي ترامب "في الأيام المقبلة"، مشيرا إلى أن لدى المملكة المتحدة "دورا فريدا" تؤديه لضمان أن تعمل أوروبا والولايات المتحدة معا في شكل وثيق.



وشدّد ستارمر على أن "الدعم الأميركي سيظل ضروريا"، موضحا أن "الضمان الأمني الأميركي ضروري من أجل سلام دائم، لأن الولايات المتحدة هي وحدها التي تستطيع ثني بوتين عن الهجوم مرة أخرى". (العربية)