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عربي-دولي

في القنيطرة.. القوات الإسرائيلية تحتجز سيارة للهلال الأحمر السوري

Lebanon 24
16-02-2025 | 23:30
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احتجزت القوات الإسرائيلية سيارة تابعة للهلال الأحمر السوري مع طاقهما في قرية الحميدية بريف القنيطرة أثناء ذهابها لإسعاف أحد المرضى.

وقال مصدر من الهلال الأحمر أنهم وأثناء ذهابهم في مهمة لإسعاف أحد المرضى الساعة العاشرة مساءً اعترضتهم سيارة عسكرية تابعة للقوات الإسرائيلية بالقرب من دوار العلم في الحميدية.
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وأوضح المصدر أنه تم تطويق السيارة بنحو 12 عنصر مسلح وتم إنزال الطاقم الإسعافي بالقوة، ومنعهم من استخدام أجهزة الاتصال تحت تهديد السلاح، ليتم نقلهم بعد ذلك إلى مكان مجهول بعد إغلاق عيونهم وربط أياديهم.

وتم وضع الطاقم الإسعافي داخل السيارة الإسرائيلية، في حين قام عناصر آخرين من بقيادة سيارة الإسعاف على الرغم من وجود سيدة بداخلها بحالة إسعافية تعاني من دوار دهليزي، وتم أخذ الجميع إلى بيت عربي يحتوي قبواً أسفله لم يتمكنوا من تحديد موقعه.

وقامت القوات الإسرائيلية بإيصال المريضة، وتم نقل طاقم السيارة إلى نفطة عسكرية بقوا فيها لأكثر من ساعة يجلسون على ركبهم وأعينهم مغلقة، ليتم بعدها وضعهم في سيارة الإسعاف من الخلف، والسير بهم لمدة زمنية معينة تخللها وقوف متكرر ومتعمد، وثم أطلقوا سراحهم في الطريق.

وقبل يومين توغلت قوة تابعة للجيش الإسرائيلي إلى داخل بلدة الرفيد بريف القنيطرة، وعرضوا تقديم مساعدات غذائية، وترميم شبكة الكهرباء، ودعم الأهالي بمادة المازوت، لكن طلبهم قوبل بالرفض. (روسيا اليوم)

 
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