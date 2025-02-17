"قبة دونباس" تعترض 200 مسيرة استهدفت دونيتسك خلال أسبوع

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أعلن الأمن الفيدرالي الروسي في جمهورية دونيتسك اعتراض وسائل الدفاع الجوي حوالي 200 مسيرة أوكرانية استهدفت الجمهورية خلال أسبوع.وجاء في بيان المديرية: "خلال الأسبوع الماضي، اكتشف واعترض نظام الدفاع الجوي ووسائل الحرب الإلكترونية في "قبة دونباس"، 193 طائرة بدون طيار للعدو فوق دونيتسك وماكييفكا".وأشار البيان إلى أن إحدى الدرونات الجوية الأوكرانية التي تم اعتراضها كانت طائرة هجومية من نوع الطائرات المسيرة.ووفقا للبيان تم اعتراض هذه المسيرة بالقرب من محطة كهرباء فرعية ومناطق سكنية في منطقة كويبيشيفسكي في دونيتسك.وقام خبراء المتفجرات الروس، بتفكيك العبوة الناسفة باستخدام وسائل تقنية خاصة، ومن ثم تدميرها في موقع خاص بذلك.في 8 فبراير، قصفت القوات المسلحة الأوكرانية عمدا منطقة مكتظة بالسكان في مدينة ماكييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية التابعة لروسيا. وكان ضحايا القصف المخطط له مسبقا والمعد بعناية لاستهداف مركز المدينة، من المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال.ويشار إلى أنه في تموز من العام الماضي، تم الإعلان عن انسحاب القوات الأوكرانية من مواقعها في قرية ماكييفكا بعد تكبدها خسائر فادحة بالعدد والعتاد (روسيا اليوم)