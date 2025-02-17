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عربي-دولي

متمردو حركة M23 يستولون على مدينة كبيرة في الكونغو

Lebanon 24
17-02-2025 | 00:34
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تصاعدت حدة النزاع في الكونغو بعد أن تمكن متمردو حركة M23 من تحقيق تقدم ميداني كبير في شرق البلاد.

وأكدت مصادر محلية وإعلامية، أمس الأحد، أن المتمردين دخلوا مدينة بوكاڤو، إحدى أهم المدن في إقليم كيفو الجنوبي، فيما انسحبت القوات الحكومية لتجنب القتال داخل المناطق السكنية.
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بالتزامن مع هذه التطورات، شهدت بوروندي المجاورة موجة لجوء كبيرة، حيث فرّ ما لا يقل عن 10 آلاف شخص منذ مساء الجمعة، وسط مخاوف من تصاعد العنف وتفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة.


ويأتي هذا التقدم بعد أسابيع من الاشتباكات العنيفة بين حركة M23 والجيش الكونغولي، وسط اتهامات متبادلة بين كينشاسا وكيغالي بشأن دعم المتمردين.

وأثار الوضع قلقا دوليا، حيث دعت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي إلى وقف فوري لإطلاق النار وحل الأزمة عبر الحوار.


وتعد مدينة بوكاڤو مركزا استراتيجيا وتجاريا هاما، وسيطرة المتمردين عليها قد تعزز نفوذهم في المنطقة، مما يزيد من تعقيد المشهد الأمني والسياسي في شرق الكونغو. (روسيا اليوم)
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