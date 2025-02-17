ترامب: سأسمح لأوروبا بشراء أسلحة أميركية لإمداد أوكرانيا

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صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن إدارة واشنطن ستسمح للدول الأوروبية بشراء أسلحة ومنتجات أخرى من المجمع الصناعي العسكري الأميركي لتسليمها إلى أوكرانيا.وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، رداً عما إذا كان سيسمح بذلك: "نعم، سأفعل ذلك".وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، إن الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون "ضامنة كل شيء وللأبد" لحلفائها، مؤكداً أنه يجب على شركاء واشنطن أن يبذلوا المزيد من الجهد في مجال الدفاع، وإن إمدادات كييف بالأسلحة مستقبلاً يجب ألا تقدمها واشنطن، بل الأوروبيون.فيما تجتمع اليوم الاثنين دول أوروبية رئيسية لمناقشة "الأمن الأوروبي" والملف الأوكراني، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أمس الأحد استعداده لإرسال قوات إلى أوكرانيا إذا لزم الأمر لضمان أمن بريطانيا وأوروبا. (العربية)