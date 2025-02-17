Advertisement

عربي-دولي

أردوغان قد يجري تعديلات حكومية حتى نهاية شباط

Lebanon 24
17-02-2025 | 02:23
A-
A+
Doc-P-1321614-638753831826743907.jpg
Doc-P-1321614-638753831826743907.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت صحيفة Türkiye نقلا عن مصادرها أن الرئيس رجب طيب أردوغان قد يجري تعديلات حكومية بعد مؤتمر الحزب الحاكم في 23 شباط.

وذكرت صحيفة "Türkiye" "أن "احتمال إجراء تعديلات وزارية بعد المؤتمر تزايد في أروقة حزب العدالة والتنمية الحاكم".
Advertisement

وفي الوقت نفسه، تشير الصحيفة إلى أن أردوغان لم يناقش بعد التعديلات الحكومية مع المقربين منه.ولكن خلال أحد الاجتماعات قال أردوغانأنه لا أفكر في أخذ أسماء من البرلمان إلى الحكومة.

وبدأت التقارير حول التغييرات القادمة في الحكومة التركية والحزب الحاكم تظهر بشكل جدي بعد هزيمة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية في مارس  الماضي.

واحتفظ رؤساء البلديات المعارضون في المدن الكبرى أنقرة وإسطنبول وإزمير بمناصبهم.

ويرى خبراء أن السبب في فشل الفريق الحاكم هو الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، ووفقا لتوقعاتهم فإن المعارضة قد تطالب في حال نجاحها بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

وقال أردوغان إن الحكومة ستتعلم من نتائج الانتخابات الأخيرة، وإن رسالة الشعب سيتم قراءتها بشكل صحيح.

ولم تعلق الحكومة التركية رسميا على هذه المنشورات حتى الآن. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:25 | 2025-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:27 | 2025-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2025-02-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2025-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:32 | 2025-02-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:02 | 2025-02-17
03:30 | 2025-02-17
03:13 | 2025-02-17
03:05 | 2025-02-17
02:49 | 2025-02-17
02:32 | 2025-02-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24