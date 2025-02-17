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عربي-دولي
أردوغان قد يجري تعديلات حكومية حتى نهاية شباط
Lebanon 24
17-02-2025
|
02:23
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ذكرت صحيفة Türkiye نقلا عن مصادرها أن الرئيس رجب طيب أردوغان قد يجري تعديلات حكومية بعد مؤتمر الحزب الحاكم في 23 شباط.
وذكرت صحيفة "Türkiye" "أن "احتمال إجراء تعديلات وزارية بعد المؤتمر تزايد في أروقة حزب العدالة والتنمية الحاكم".
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وفي الوقت نفسه، تشير الصحيفة إلى أن أردوغان لم يناقش بعد التعديلات الحكومية مع المقربين منه.ولكن خلال أحد الاجتماعات قال أردوغانأنه لا أفكر في أخذ أسماء من البرلمان إلى الحكومة.
وبدأت التقارير حول التغييرات القادمة في الحكومة التركية والحزب الحاكم تظهر بشكل جدي بعد هزيمة حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية في مارس الماضي.
واحتفظ رؤساء البلديات المعارضون في المدن الكبرى أنقرة وإسطنبول وإزمير بمناصبهم.
ويرى خبراء أن السبب في فشل الفريق الحاكم هو الوضع الاقتصادي الصعب الذي تمر به البلاد، ووفقا لتوقعاتهم فإن المعارضة قد تطالب في حال نجاحها بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة.
وقال أردوغان إن الحكومة ستتعلم من نتائج الانتخابات الأخيرة، وإن رسالة الشعب سيتم قراءتها بشكل صحيح.
ولم تعلق الحكومة التركية رسميا على هذه المنشورات حتى الآن. (روسيا اليوم)
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