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عربي-دولي

صراخ وأمر بالجلوس ساكنا... هذه تفاصيل محاكمة نتنياهو

Lebanon 24
17-02-2025 | 04:30
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وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى مقر المحكمة الجزئية في تل أبيب، صباح الإثنين، للإدلاء بشهادته في إطار محاكمته بتهم فساد، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وأكد موقع واللا أن محاكمة نتنياهو شهدت صراخا في بدايتها، فيما احتج محامو الدفاع بسبب استمرار الجلسات لوقت طويل، إذ يطالب رئيس الوزراء بجلسات قصيرة متذرعا بالضرورات الأمنية نتيجة الحرب في غزة، التي لم تعلن إسرائيل نهايتها.
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ولم يوضح الموقع الأسباب التي أدت لاندلاع الشجار في بداية الجلسة العاشرة لمحاكمة رئيس الوزراء.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن القاضية أمرت نتنياهو بالجلوس ساكنا ولم تسمح له بالإدلاء بتصريحات خلال محاكمته، مضيفا أن رئيس الوزراء رد عليها بأنه "متفاجئ جدا" من سلوكها.

ويواجه نتنياهو اتهامات بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة، ومنح امتيازات لشركة الاتصالات العملاقة "بيزك" عندما كان وزيرا للاتصالات، وتُعرف بالقضايا 1000 و2000 و4000.

كما تشمل التهم تلقي هدايا ثمينة مقابل تقديم مزايا تنظيمية ودعم دبلوماسي لرجال أعمال بارزين، بالإضافة إلى التلاعب بالتغطية الإعلامية لصالحه.


وأدت تلك القضايا إلى سنوات من الاضطرابات السياسية في إسرائيل، وصعبت تشكيل أغلبية مستقرة في البرلمان، وأسفرت عن إجراء 5 انتخابات في أقل من 4 سنوات.

ويواجه نتنياهو اتهامات تشمل الاحتيال وخيانة الأمانة والرشوة، ومنح امتيازات لشركة الاتصالات العملاقة "بيزك" عندما كان وزيرا للاتصالات، إضافة إلى قبوله هدايا فاخرة من أصدقاء مليارديرات.

وينفى نتنياهو هذه الاتهامات، واصفا إياها بأنها حملة موجهة ضده.

وهذه أول محاكمة من نوعها يُحاكم فيها رئيس وزراء إسرائيلي وهو في منصبه، ومن المتوقع أن تستمر القضية عدة أعوام. (سكاي نيوز)
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